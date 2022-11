Milano | la Polizia arresta 17 membri di bande di pusher stranieri

(Di mercoledì 16 novembre 2022) : sono accusati di associazione a delinquere con finalità di spaccio Un’alleanza tradiè stata sgominata da un’operazione della Squadra mobile di. In totale sono statete 15 persone e per altre due è stato emesso un ordine di obbligo di presentazione allagiudiziaria. Le indagini, condotte da Marco Calì, sono iniziate nel febbraio 2021, portando a svelare «l’unione tra le duecon una struttura verticistica». Le varie, dunque, avevano stretto un “patto criminale” con lo scopo di gestire e controllare lo spaccio di stupefacenti. Secondo quanto riportato da Leggo.it lo scopo era “riempire di eroina, cocaina e hashish i boschetti della droga della Città Metropolitana di, compreso quello tristemente ...

... partendo dall'aeroporto diMalpensa. La trasmissione 'Quarto Grado' aveva mandato in onda ... il padre in fuga in Pakistan con la moglie: 'È a casa sua, protetto dalla' Saman Abbas, ......00; a Genova corteo da Via Cadorna dalle 8:30; acorteo da Largo Cairoli dalle 9:30; a ... all'ultimo corteo studentesco del 21 ottobre, si verificarono lanci di uova, tensioni con lae ...Milano, 16 nov.(Adnkronos ... hanno individuato un giovane corrispondente alla descrizione, il quale, alla vista della polizia, ha cercato di eludere il controllo. Bloccato e controllato, all interno ...E’ questa la multa comminata a un 55enne di Pisogne, che nei giorni scorsi è incappato in un controllo degli agenti della Polizia locale intercomunale. L’uomo è stato fermato alla guida della propria ...