Meloni | ' Bali è un successo' Ma nessun faccia a faccia con Macron

L'intervento della premier Giorgiaal G20 di. VIDEO: 'Impegno di Biden ad aumentare forniture gas' 'Con Biden abbiamo discusso di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e ...2022 - 11 - 16 13:40:37da: "Migranti Collaborare è meglio che discutere" 'Abbiamo avuto l'occasione di fare due chiacchiere anche con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ...La premier italiana al suo esordio al G20 traccia un bilancio della due giorni indonesiana, sottolineando il riavvicinamento tra Occidente e resto del mondo in un quadro reso opaco dalla guerra ...Il sottosegretario Marcello Gemmato osa contestare la sacralità del vaccino con i dati (pessimi) su mortalità e letalità del virus in Italia. La sinistra insorge, «Repubblica» evoca il fascismo. Come ...