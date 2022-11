Finisce con una doppia archiviazione la querela a Scanzi da parte del consigliere che si disse fiero di essere chiamato fascista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Andreaha “travalicato l’esercizio del diritto di critica politica e di satira?”. La risposta è no. È stato infatti archiviato dal Gip del tribunale di Trani il procedimento che traeva origine dalla denuncia-di Ruggiero Flavio Basile,comunale di Barletta.aveva commentato, attraverso i suoi canali social, nel maggio 2021, questo intervento pubblico delnte durante una plenaria del consiglio comunale: “Io non mi offendo se mi chiamanoo di destra, okay? Se nella mia ideologia io sono di centrodestra, non mi offendo se mi chiamano. È lo stupido e il mentecatto che si offende. Il fascismo ha fatto tante belle cose, okay? Qua sfatiamo il mito del fascismo e del comunismo, a me questa cosa manda in bestia!” Già ...