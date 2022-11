Enrico Mattei | una lezione di energia ancora attuale Il live-talk della rivista Formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il sessantennalemorte dicade in un momento di crescente attenzione per il ruolo politico dell’. Il presidente e fondatore dell’Eni è stato il principale attorepolitica dell’italiano, capace con la sua azione e la sua determinazione di portare il Paese verso scelte di campo inedite e originali.aveva a cuore l’interesse nazionale e grazie al suo ingegno comprese quanto l’indipendenza energetica e i prezzi bassi dell’sarebbero stati il perno per la protezione dell’interesse nazionale e per la competitività dell’intero sistema-Paese. Questaoggi, è di incredibile attualità. A questi temi e molti altri è dedicato l’evento...

Tra i 14 paesi africani dove il cane a sei zampe è presente ci sono Egitto, Nigeria, Libia, Algeria e Repubblica del Congo , in cui la società fondata da- sottolinea ReCommon - è ..."Come ha detto il presidente (ovvero la presidente Giorgia Meloni) serve un "piano" per l'Africa", dal nome del fondatore storico dell'Eni,. A questo si aggiungerà un sistema un ...Il presidente dell’Eni Enrico Mattei ricevette una telefonata da Giorgio La Pira per chiedergli di acquistare il Pignone e salvare 900 famiglie. Correva l’anno 1953 e Giorgio La Pira era sindaco di ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...