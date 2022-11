Calciomercato Inter | piacciono Alcaraz e Vazquez Le trattative per gennaio - Sport - Calcio - quotidiano net

La dirigenza nerazzurra sul talento del Racing e sull'esterno del Valencia: Zhang darà l'ok ad un extra budget a ...1 Marcelo Brozovic è in campo con la Croazia nell'amichevole contro l'Arabia Saudita. Titolari anche gli 'italiani' Mario Pasalic e Nikola Vasic.Arrigo Sacchi, tecnico storico del Milan e vicecampione del mondo a Usa 94 parla dall’alto della sua esperienza calcistica su questa prima parte di campionato Il giudizio si basa, come sempre, sul suo ...Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - David Beckham vuole convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel suo club, l'Inter Miami, con l'obiettivo poi di costituire una coppia da.