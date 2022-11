Bce | “Più probabile una recessione nell’Eurozona Possibile un aumento dei fallimenti” Visco | “Rischi dal rialzo dei tassi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’Eurozona si avvia con buona probabilità verso unatecnica, cioè due trimestri di crescita negativa. A confermarlo è stato il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in una nota in cui si sottolinea che iper la stabilità finanziaria nell’area euro “sono aumentati” a causa di choc energetico, alta inflazione e bassa crescita e con condizioni finanziarie che si vanno inasprendo. La vulnerabilità di famiglie, imprese e governi più indebitati è ine “se le prospettive peggiorano ulteriormente, undella frequenza di default aziendali non può più essere escluso, specie per le imprese energivore”, scrive l’Eurotower nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria, invitando i governi ad “assicurare che gli aiuti ai settori vulnerabili siano mirati, e non interferiscano con la normalizzazione ...