Annamaria Bernardini de Pace scatenata a Belve | “Totti chi?” Poi la frecciata a Selvaggia Lucarelli | “Non ha coraggio”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)decontroOspite del programma, in onda su Rai 2 nella seconda serata di mercoledì 16 novembre, la legaledenon ha risparmiato critiche e frecciatine a volti noti del mondo dello spettacolo e non solo: dal suo ex assistito Francescoalla giornalistafino al regista Gabriele Muccino. Secondo quanto anticipato dal sito Davide Maggio, alla domanda di Francesca Fagnani se le fosse dispiaciuto rinunciare all’incarico di difendere Francesconella causa di divorzio da Ilary Blasi, la legale ha risposto: “Ma...

Quello diDe Pace non è un nome sconosciuto, e viene fuori spesso quando un personaggio pubblico è nei guai (piccoli o grossi che siano), soprattutto se detti guai hanno una natura ...Difatti quest'ultima, dopo aver intervistatode Pace, ha anche fatto una lunga chiacchierata con J - Ax . E proprio con quest'ultimo gli animi si sono subito surriscaldati. Cos'è ...Ospite del programma Belve, in onda su Rai 2 nella seconda serata di mercoledì 16 novembre, la legale Annamaria Bernardini de Pace non ha risparmiato critiche e frecciatine a volti noti del mondo dell ...Ospite di Belve, in onda stasera su Rai Due in seconda serata, anche J-Ax. Il rapper nel corso dell’intervista ha avuto un acceso scambio di battute con la conduttrice Francesca Fagnani che lo ha inte ...