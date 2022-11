Ultime Notizie – Camera | allattare in Aula ora si può

(Di martedì 15 novembre 2022) Le deputate mamme potrannoi loro bambini fino al compimento di un anno nell’delladurante le sedute. Lo ha stabilito la Giunta del Regolamento. Ciò potrà avvenire in postazioni riservate nell’ultima fila superiore dell’emiciclo o in una tribuna, individuate con una decisione del Collegio dei questori. “Finalmente! Le deputate italiane potrannoinallasenza dover rinunciare a votare. Bruxelles ha aperto la strada già 12 anni fa e lo chiedo da allora per le colleghe neo mamme in Italia. Sulla conciliazione lavoro-famiglia le Istituzioni, chiamate a legiferare in questo senso, devono essere da esempio”, scrive su Twitter la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

