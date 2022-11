Spagna | Luis Enrique diventa streamer Andrà in diretta durante i Mondiali in Qatar

Brahim, non andrà ai Mondiali , né con laEnrique non lo ha convocato) né con il Marocco. La necessità, per Regragui, era sorta dopo l'infortunio occorso a Amine Harit nella gara tra il ......Enrique Il tecnico dellaEnrique, ha deciso di trasformarsi in 'streamer' per i prossimi Mondiali in Qatar. Lo scopo sarà quello di fornire direttamente le informazioni sulla ...Prendete un allenatore di calcio. Anzi, ad essere più precisi, un commissario tecnico che sarà protagonista con la sua Nazionale ad una delle competizioni sportive più importanti: i Mondiali di calcio ...Nico Williams convocato con la Spagna, Iñaki con il Ghana. La storia e l'intervista a Marca dei fratelli Williams, rivali al Mondiale di Qatar 2022.