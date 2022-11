Roberto Saviano | al via il processo per diffamazione contro Giorgia Meloni

in tribunale per rispondere all'accusa di diffamazione presentata da Giorgia Meloni . Lo scrittore napoletano è stato denunciato per aver definito 'bastarda' l'attuale premier , ...Perché, indipendemente da come si possa analizzare l'intera vicenda, è indubbio che lo scontro di carte bollate, perizie e valutazioni legali della contesa tra Giorgia Meloni esi ...Al via a Roma il processo allo scrittore Roberto Saviano per la diffamazione ai danni dell'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I fatti risalgono al dicembre del 2020, quando durante una ...Un processo che sancirà una linea di confine. Uno scontro in aula che si annuncia infuocato e che sancirà, quando verrà letta la ...