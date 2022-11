Pil e felicità vanno di pari passo? di Marco Cappato

Leggi su tpi

(Di martedì 15 novembre 2022) La ricchezza è misurata con scrupolo: Prodotto Interno Lordo, debito, deficit, crescita. Ogni piccolo scostamento è registrato in tempo reale. Della felicità si sa molto meno. In parte perché non è un bene quantificabile e non esiste un’unità di misura. In parte perché si presume che grandi variazioni collettive di felicità dipendano dal benessere economico. Invece, l’infelicità può dilagare anche quando il PIL cresce. L’azienda di sondaggi Gallup intervista ogni anno 150.000 persone da 140 Paesi, alle quali chiede di dare un voto alla propria felicità, da 0 (il peggio possibile) a 10 (il meglio). 16 anni fa, quando Gallup cominciò a misurare, era solo l’1,6% delle persone a definirsi “zero felice”. Ora sono più che quadruplicati. In India, ad esempio, nonostante la crescita economica sono il 21%. Che i soldi non facciano la felicità sarebbe una conclusione altrettanto superficiale. ...