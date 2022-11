Minacce e offese all' arbitro Mourinho stangato dal giudice

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Costa cara a Josél'espulsione nel finale di Roma-Torino. IlSportivo ha squalificato l'allenatore giallorosso, recidivo, per due giornate. Il portoghese non potrà quindi essere presente in panchina nelle prime due partite di campionato del 2023, in casa contro il Bologna il 4 gennaio e a San Siro con il Milan lunedì 9 gennaio.è stato espulso dopo una protesta contro l'Rapuano per un fallo non fischiato in favore di Dybala. "Entrando sul terreno di gioco - si legge nel dispositivo del- ha contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'e rivolgendo allo stesso un epiteto gravemente offensivo". Lo stesso tecnico romanista aveva ammesso il suo errore al termine del match. “L'espulsione ...