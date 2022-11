Maltrattamenti nella Rsa di Cervinara | Salvini | “Pronti a finanziare più telecamere”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – “Io non ho pietà di nessuno” e sfoga la sua rabbia sulla povera vittima picchiandola, umiliandola e tirandole i capelli. Non oso immaginare il dolore che ha provato quella povera donna, le sono vicino con tutto il cuore. La Lega riproporrà in questa Legge di Bilancio il finanziamento dellenegli asili ecase di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. È un dovere“. Così in un post pubblicato su Facebook, il vice premier Matteodopo i fatti diche ha coinvolto una RSA. VIDEO/su anziani, scattano due arresti in un centro in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it.