Disse Meloni “bastarda” | al via il processo per diffamazione a Roberto Saviano

(Di martedì 15 novembre 2022) Si apre oggi ila Roma nei confronti diaccusato dinei confronti dell’attuale presidente del Consiglio Giorgiadurante una puntata di “Piazzapulita” su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d’Italia chiamandola «». L’indagine era stata avviata dopo una querela presentata dae nel novembre dello scorso anno il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per lo scrittore. «La querela nasce dal livore utilizzato», ha dichiarato l’avvocato Luca Libra, legale del presidente del Consiglio Giorgia, prima di entrare in aula. «Io ho insegnato a mio figlio che la parola “bastardo” è un’offesa. Valuteremo comunque se ...

Mattarella ha ricordato che in quell'occasioneche " i Paesi dell'Unione sono divisi in due ... Il tema appunto al centro della discussione tra Giorgiaed Emmanuel Macron e che ha portato ...... di cui il Mef si prenderà in carico la metà dei risparmi, comeGiancarlo Giorgetti, ma sarà ... Percorso che, ha detto la premier Giorgia, potrebbe essere retribuito ricorrendo alle risorse ...Meloni: come una tredicesima in più Btp Italia ... «È ancora presto per comporre una mappa della sobrietà. Si può dire che le bollette alte ci hanno costretto a ragionare sull’uso dei device, che ...Oltre alla riapertura dei negoziati su Ita Airways, ad agitare la Francia è soprattutto la ventilata Opa su Tim.