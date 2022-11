C’è chi la chiama ‘pace fiscale’ e chi ‘tregua fiscale’… tu chiamale se vuoi ‘evasioni’!

Orizzonte Scuola

La solita retorica vuota diè stato rimpinzato di slogan ma senza capire quale sia realmente la situazione. Gli studenti hanno fatto il solito minestrone di argomenti sconnessi tra loro al solo ...Questo il testo scritto dal belga: 'C'èguadagna ancora i propri 5 minuti di popolarità parlando di me. Si parla solo di quello che leggete in giro ma delle buone azioni, della beneficenza che ... Concorso straordinario bis, non c’è lo scorrimento di graduatoria per assegnare i posti di chi rinuncia