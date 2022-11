Calciomercato Juve | due obiettivi francesi per i bianconeri

(Di martedì 15 novembre 2022), ipuntano due nomi dalla Francia: si tratta del giovane Malo Gusto e Marcus Thuram Laguarda in Francia per il mercato. Come riportato da Tuttosport, Cherubini ha messo nel suo mirino due nomi. Il primo è il giovane difensore del Lione, Malo Gusto, classe 2004 valutato tra i 15 e i 20 milioni su cui c’è anche l’interesse di Chelsea, Real Madrid e Manchester United. In attacco invece piace Marcus Thuram, ma su quel fronte, con le buone prestazioni di Kean e il ritorno di Chiesa, non c’è fretta e isi muoveranno solo in caso di un’occasione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

, i bianconeri puntano due nomi dalla Francia: si tratta del giovane Malo Gusto e Marcus Thuram Laguarda in Francia per il mercato. Come riportato da Tuttosport, Cherubini ha ...Commenta per primo Durante il match di tennis tra Djokovic e Tsitsipas alle ATP Finals di Torino, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri è stato inquadrato più volte dalle telecamere. Parte ...Il calcio si è fermato, il calcio non sta fermo. Max Allegri, dopo Juventus-Lazio, ha dettato il contrordine: questa sosta ci voleva. Certo, il ritmo imposto dal grottesco Mondiale in Qatar, da agosto ...La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine odierne, approfondisce quella che adesso è la priorità per la Juventus ...