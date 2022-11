Alla Camera i tirocini per studenti universitari

(Di martedì 15 novembre 2022) ROMA – Il 14 novembre è stato pubblicato il bando per la seconda edizione deiche si svolgeranno presso ladei deputati riservati aiscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali. La, al fine di aprirsi ai giovani e favorire la conoscenza “sul campo” del ruolo e del funzionamento dell’Istituzione parlamentare e nell’ottica di alimentare percorsi di formazione a beneficio dei giovani, nel 2021 ha stipulato una Convenzione con la Fondazione Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) per lo svolgimento di un “Programma di-Università italiane”. Il ...

Domani

... dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto , presidente della Commissione Lavoro. 'Su Gkn i due punti irrinunciabili sono la salvaguardia del sito produttivo e dei posti ...... svoltasi questa mattina e promossa dalladi Commercio Italiana per l'Ucraina, insieme a ...ai 750 miliardi di dollari di cui abbiamo parlato a Lugano (stima dell'Ucraina comunicata... Castellino alla Camera, il deputato che l’ha invitato: «Crea imbarazzo, ma i rinviati a giudizio sono tanti anche in parlamento» La Giunta per il regolamento di Montecitorio ha approvato un ordine del giorno della deputata M5S Gilda Sportiello ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Finalmente! Le deputate italiane potranno allattare in Aula alla Camera senza dover rinunciare a votare. Bruxelles ha aperto la strada già 12 anni fa e lo chiedo da allora ...