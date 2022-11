Ultime Notizie – Sparatoria in università della Virginia | 3 morti e 2 feriti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo che uno studente armato ha aperto il fuoco nell’, a Charlottesville. Secondo la polizia, il principale sospettato sarebbe Christopher Darnell Jones, uno studente che avrebbe tentato di fuggire con un camion. La sicurezza ha chiuso la strutture universitaria per non fare scappare Jones, che sarebbe ancora armato. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le vittime non sono ancora state identificate. Il rettore dell’, Jim Ryan, ha rilasciato una dichiarazione su Twitter in cui conferma l’identità del presunto autore e invita a rimanere allerta perché il sospetto è “armato e pericoloso. Sono devastato dal fatto che questo tipo di violenza abbia coinvolto l’...

