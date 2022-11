Agenzia ANSA

A Istiklal Street, un popolare snodo per lo shopping di gente del posto e turisti che si trova a Istanbul in, la gente depone fiori in memoria dei sei morti, vittime di un'esplosione che ha squarciato la strada nel pomeriggio di domenica 13 novembre. Nessun individuo o gruppo ha rivendicato l'attacco,...Prima degli USA altri Paesi, tra cui Canada, Francia eavevano raggiunto la stessa ... Tra i movimenti di opposizione ai militari, il 16 aprile scorso, più membri del Parlamento birmano, ... Turchia, deposti dei fiori in memoria delle vittime dell'attentato di Istanbul - Mondo A Istiklal Street, un popolare snodo per lo shopping di gente del posto e turisti che si trova a Istanbul in Turchia, la gente depone fiori ...La Turchia 'respinge' le condoglianze Usa per le vittime dell'attentato di Istanbul. Lo fa sapere il ministero dell'Interno turco, per il quale gli Stati Uniti "sostengono i terroristi", in riferiment ...