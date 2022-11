Scuola e università | il futuro non si aspetta | si prepara Il discorso di Caligiuri

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’Osservatorio sulle politiche educative dell’Eurispes, voluto da Gian Maria Fara e a me affidato col supporto di un qualificato comitato scientifico, intende porre all’inizio della legislatura il tema dell’educazione al centro del dibattito istituzionale, politico e culturale del nostro Paese. Per noi, il 2023 sarà un anno importante. La prima ragione è che ricorreranno i 100 anni dalla Riforma Gentile, che ha formato quei laureati e diplomati che hanno contribuito, insieme alla collocazione occidentale e alla coraggiosa politica petrolifera di Enrico Mattei, a far diventare l’Italia una grande potenza industriale, mettendo in luce l’aspetto trascurato ma decisivo dei tempi dell’educazione. Spiega Koeno Gravemeijer, della Eindhoven University of Technology: “Nell’educazione tutto accade cinquant’anni più tardi”. La seconda ragione è che ricorreranno i vent’anni dal primo Rapporto ...