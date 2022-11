MTV EMA 2022 | tutti i vincitori e i look migliori sul red carpet

(Di lunedì 14 novembre 2022) Life&People.it Taylor Swift è stata la regina indiscussa degli MTV Europe Music Awards, aggiudicandosi ben quattro premi nel corso del prestigioso evento trasmesso in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania. Condotto da Rita Ora e Taika Waititi, lo show che celebra la musica di tutto mondo ha visto salire sul palco alcuni fra gli artisti più famosi al mondo e ha premiato i preferiti dai fan in 20 categorie. Durante lo spettacolo si è svolta anche la commovente esibizione della band ucraina Kalush Orchestra, che ha manifestato il proprio sostegno al Paese. Taylor Swift, che da poco ha pubblicato il nuovo disco “Midnights” è stata anche una delle artiste che ha sfoggiato uno deidegli MTV EMA. Il trionfo di Taylor Swift La cantautrice, dopo aver fatto un’apparizione a sorpresa ...

