Mobilità aerea avanzata | accordo tra Enel X Way e UrbanV

(Di lunedì 14 novembre 2022)X Way, la società didedicata alla, ha firmato un protocollo d'intesa con, società specializzata nella Advanced Air Mobility, per sviluppare nuove soluzioni per il settore ...

Borsa Italiana

Sviluppare nuove soluzioni per il settore dellaavanzata ampliando gli ambiti di applicazione del proprio business. Enel X Way , la società di Enel dedicata alla, ha firmato un protocollo d'intesa con UrbanV, società ...... ha firmato un protocollo d'intesa con UrbanV, società specializzata nella Advanced Air Mobility, per sviluppare nuove soluzioni per il settore dellaavanzata ampliando gli ambiti di ... Mobilità aerea avanzata: siglato accordo tra Enel X Way e UrbanV