Milano | 23enne violentata in un motel da un ragazzo conosciuto a una festa e due suoi parenti | arrestati

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tre giovani sono statinei pressi diper violenze “orribili” nei confronti di una ragazza conosciuta durante una. La vittima è una, accompagnata in undopo essersi accordata con uno degliper una “prestazione sessuale a pagamento”. Nella stanza, la ragazza avrebbe subito abusi “orribili” anche da parte del fratello e del cugino del giovane, tra cui morsi, botte e mani al collo, “fino a toglierle il respiro”. I tre, di 23, 21 e 29 anni, avrebbero ripreso anche gli abusi con un telefono e scattato fotografie. Secondo l’ordinanza con cui il gip ha convalidato il loro arresto, la giovane, di origine haitiana, ha più volte implorato di smettere ai tre, che invece le intimavano di “stare zitta”. La mattina successiva, quella del 3 maggio scorso, ...

... tra cui morsi , botte e mani al collo 'fino a toglierle il respiro', nei confronti di unaconosciuta durante una festa all'interno di un locale ae che si era allontanata con uno di ...