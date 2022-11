Inter | Gazzetta | “Inzaghi ritrova le misure contro l’Atalanta”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadrapuò davvero dire la sua sul campionato in maniera importante. “Poco turnoverpunta lo scudetto. Perché vanno bene le statistiche, «ma quel che mi preme è portare trofei ai miei club». La partita di ieri era un bivio: non vincendo, il significato di quell’-Napoli del 4 gennaio si sarebbe sgonfiato. Simone ha soffiato sull’. Ha soffiato dentro il palloncino gonfiandolo, cambiando marcia proprio quando la macchina sembrava dispersa, completamente in panne. Lo ha fatto essenzialmente in tre mosse. La prima: scegliendo una via e non abbandonandola più. Ovvero limitando il turnover, che nella prima parte di stagione era quasi sistematico. E così le fasce sono rimaste praticamente sempre di ...