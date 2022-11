Ingoia un ago dal dentista | donna operata e salvata al Policlinico di Bari - Cronaca - quotidiano net

La paziente arrivata da Matera è stata sottoposta a endoscopia d'urgenza per la rimozione dell'che era finito nel bronco inferiore del polmone ...Leggi anche >undi 4 centimetri dal dentista: 45enne salvata in sala operatoria L' appello social ' Appello urgente. Scomparso da venerdì 11 Novembre 2022 il giovane Alex Manuguerra di ...La paziente arrivata da Matera è stata sottoposta a endoscopia d'urgenza per la rimozione dell'ago che era finito nel bronco inferiore del polmone destro ...Leggi anche > Ingoia un ago di 4 centimetri dal dentista: 45enne salvata in sala operatoria «Appello urgente. Scomparso da venerdì 11 Novembre 2022 il giovane Alex Manuguerra di anni 22. Le ricerche ...