Incanto di Luci | arriva a Roma la mostra sensoriale più «luminosa» che c' è

(Di lunedì 14 novembre 2022) La capitale si illumina per Natale dal 19 novembre al l'8 gennaio con l'orto botanico «illuminato d'immenso», per camminare tra istallazioni luminose e migliaia dial LED

...chiuso i battenti il 1 Marzo 2014 ma quasi d'e a grande richiesta, la famiglia Bani, la compianta moglie Anna Maria, i figli Cristina, Marco e Riccardo avevano deciso di riaccendere le......chiuso i battenti il 1 Marzo 2014 ma quasi d'e a grande richiesta, la famiglia Bani, la compianta moglie Anna Maria, i figli Cristina, Marco e Riccardo avevano deciso di riaccendere le...Bergoglio: “Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bisogni del ...Nell’omelia della messa celebrata in occasione della Giornata per i Poveri, Papa Francesco ha parlato dei migranti. “Anche oggi, molto più di ieri, tanti fratelli e sorelle, provati e sconfortati, mig ...