Il problema è che sono neri | Che fesseria Scontro tra Paragone e Amurri

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il leader di Italexit non ci sta: "Perché i migranti arrivano solo in Italia?". La giornalista va all'attacco: "Sull'accoglienza degli ucraini nessuno ha aperto bocca"

ilgazzettino.it

...di Morgan a una maggiore tutela della musica italiana ha richiamato l'attenzione su di un... Lui mette ancora più a fuoco le sperequazioni del settore: "Nel dibattitosi sta aprendo sui ...L'esecutivo italiano però tira dritto e prepara una norma specifica per affrontare ildegli sbarchi . Le Ongvorranno attraccare nei porti italiani - si legge sul Corriere della Sera - ... Mourinho, problemi di gioco e un'idea che non funziona ROMA - Il gol lo avrebbe fatto rinascere, avrebbe potuto scacciar via tutte le sue insicurezze per poi ricominciare nel migliore dei modi il campionato a gennaio. Un gol che non è arrivato, e alla fin ...L'annuncio di Cristiano Ronaldo spiazza tutti: potrebbe riaccendersi in casa Napoli la telenovela legata al portoghese ...