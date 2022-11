Ex Ilva | Urso | aspettiamo risposte immediate da Acciaierie

Anche Confindustria esprime 'preoccupazione' per 'l'improvvisa sospensione dell'operatività di 145 imprese appaltatrici da parte di Acciaierie d'Italia, ex' che deve essere considerata 'una priorità' tanto che diventa 'strategico accelerare la piena difesa del ciclo integrale a caldo per l'Italia intera'.... ex" che deve essere considerata "una priorità" tanto che diventa "strategico accelerare la ... Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoha concordato con il governatore pugliese ...ex Ilva" che deve essere considerata "una priorità" tanto che diventa "strategico accelerare la piena difesa del ciclo integrale a caldo per l'Italia intera". Il ministro delle Imprese e del Made in ...Sul dossier dell'Ex Ilva (Acciaierie d'Italia) il "governo è in campo, aspettiamo risposte immediate dall'azienda". Lo si legge in una nota del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ...