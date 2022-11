(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli autori di un recente studio ipotizzano che le cause possano essere, almeno in parte, di natura genetica

Wired Italia

Per questo progetto, delladi tre anni, il MiTE ha assegnato al Parco del Gargano 209.000,00.la presenza nel Gargano di un numero limitato di lepidotteri (farfalle) diurni e Apoidei (). Il ...Qui l'ordinanza sul traffico: https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944//content/downloadid=... Potenziamento bus Tper Per quanto riguarda il servizio bus di Tper , per tutta ladella ... Api, la durata della loro vita si è ridotta del 50% rispetto a cinquant'anni fa “Stiamo isolando le api dalla vita della colonia appena prima che emergano come adulte, quindi tutto ciò che sta riducendo la loro durata della vita sta accadendo prima di quel punto. Questo introduce ...Le comuni api europee (Apis mellifera) hanno una durata della vita ridotta del 50 percento rispetto a mezzo secolo fa. Il drammatico dato, rilevato in laboratorio, può spiegare sia il crollo nella ...