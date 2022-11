MODENA-PERUGIA 1-1 | HIGHLIGHTS

(Di domenica 13 novembre 2022), sabato 12 novembre 2022 – ore 14 – stadio “Alberto Braglia” – 13^ giornata campionato Lega Serie BKT: 26 Gagno, 4 Pergreffi, 5 Cittadini, 6 Magnino, 10 Tremolada (34? st 8 Mosti), 11 Falcinelli (19? st 17 Marsura), 16 Gerli, 24 Poli (9? st 21 Armellino), 27 Azzi (19? st 3 Ponsi), 57 Coppolaro, 99 Diaw. A disp: 12 Seculin, 7 Duca, 9 Bonfanti, 15 Silvestri, 19 Giovannini, 28 De Maio, 33 Renzetti, 96 Oukhadda. All.: Attilo Tesser: 1 Gori, 16 Bartolomei, 18 Di Carmine (19? st 11 Olivieri), 21 Curado (40? st 5 Angella), 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 33 Beghetto (27? st 17 Paz), 41 Strizzolo (19? st 9 Melchiorri), 90 Struna (1? st 2 Rosi), 97 Sgarbi. A disp: 81 Abibi (GK), 4 Iannoni, 6 Vulikic, 7 Vulic, 20 Di Serio, 23 Lisi. All.: Fabrizio Castori ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Marcello ...

