L' auto si schianta contro un albero | Luca muore a 21 anni | l' incidente nella notte

(Di domenica 13 novembre 2022) Dramma lascusa in Friuli , dove un ragazzo di 21Mercanti, è morto per le ferite riportate in una Osoppo ( Udine ), in viale Volontari della Libertà intorno alle 3.30 ...

ParmaToday

Dramma la notte scusa in Friuli , dove un ragazzo di 21 anni, Luca Mercanti, è morto per le ferite riportate in un incidente a Osoppo ( Udine ), in viale Volontari della Libertà intorno alle 3.30 ...L'che sbanda, sicontro un muro e prende fuoco. Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto alle 5 di domenica 13 novembre lungo la strada provinciale Pasubio, all'altezza della ... Tragedia a Parola, auto si schianta contro un albero in via Emilia: muore 26enne Dennis D’Antonio, un ragazzo di appena 19 anni, è morto poco prima dell’alba dopo un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 16 a ...Dramma la notte scusa in Friuli, dove un ragazzo di 21 anni, Luca Mercanti, è morto per le ferite riportate in un incidente a Osoppo (Udine), in viale Volontari della Libertà ...