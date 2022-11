Esplosione a Istanbul | morti e feriti a terra

Leggi su lastampa

(Di domenica 13 novembre 2022) "Ci sonoa seguito dell'avvenuta in una strada pedonale nel centro di". Lo ha scritto il governatore della città turca Ali Yerlikaya in un tweet precisando che l'è avvenuta intorno alle 16.20 ora locale. Il funzionario non ha però precisato il numero delle vittime. Ancora non è chiara la causa dell'. Nel video le immagini dalla strada e dall'alto del luogo dell'