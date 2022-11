Tentano un colpo nel condominio | ma i residenti danno l’allarme | 4 arresti

(Di sabato 12 novembre 2022) Hanno cercato di mettere a segno unin piena notte, ma gli agenti del commissariato Tivoli-Guidonia, in collaborazione con i colleghi del commissariato San Basilio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato 4 cittadini georgiani di età compresa tra i 28 e i 45 anni, tre dei quali pluripregiudicati per reati specifici, sorpresi nel tentativo di intrusione in un appartamento, nella frazione del Colleverde del Comune di Guidonia. I condominiGli agenti sono stati allertati, verso le 2 circa, a seguito di una segnalazione al 112 NUE da parte di persone che avevano notato la presenza di soggetti sospetti all’interno dell’androne condominiale del palazzo. Giunti tempestivamente sul posto gli operanti accedevano nel palazzo e al primo piano scorgevano sul pianerottolo i 4 stranieri intenti ad armeggiare nelle ...

Cronache Maceratesi

