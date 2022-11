Sampdoria Lecce 0-0 LIVE | Falcone devia il traversone di Gabbiadini

(Di sabato 12 novembre 2022) Al Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 1? Ci prova– L’attaccante dellaprova il tiro dalla distanza, il pallone finisce direttamente in gradinata 8?anticipa Djuricic – Il centrocampista serbo prova a incunearsi in area,capisce tutto e lo anticipa 13?miracoloso su– Diagonale insidioso ...

Serie A:0 - 0 DIRETTAGenova. Stankovic squalificato, Sakic in panchina per questo, che è partita decisiva per i blucerchiati prima della sosta per i mondiali.Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, nel prepartita della sfida col Lecce, ha parlato così del futuro i dejan Stankovic ai microfoni di Dazn: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...