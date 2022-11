Peppa Pig Live! La gita in spiaggia | lo show nei teatri

(Di sabato 12 novembre 2022) In programma dal 19 novembre all’8 gennaio 2023 nei principali. Prime date annunciate a San Marino, Varese, Gaeta, Lugano, Firenze, Bologna e MilanoPig arriva finalmente in Italia! Il mondo del cartone animato dell’adorabile piccola, il personaggio di una delle serie TV per bambini più amate, sbarca per la prima volta neidel nostro Paese dopo un grandissimo successo in tutta Europa con migliaia di biglietti venduti.PigLainè il nuovissimo spettacolo dal vivo, presentato da Red Group e Applauso. Questo divertente family musicalarriverà nelle principali città italiane dal 19 novembre 2022 fino all’8 gennaio 2023. Queste le prime date annunciate: 19 Novembre a San Marino ...

Io Donna

... dall'immancabile Prezzemolo e i suoi amici fino alla simpatica. Gli Ospiti presenti nell'ultimo weekend di Halloween hanno già potuto scoprire in anteprima il nuovo Meet&Greet con Hello ...Personaggi comee Masha si affiancano a fiabe e contenuti educativi, come lezioni di yoga o musica classica. L'obiettivo dichiarato è educare divertendo senza schermi: un compagno di gioco ... Peppa Pig sbarca a teatro con "La gita in spiaggia": primo tour tutto made in Italy In programma dal 19 novembre all'8 gennaio 2023 nei principali teatri. Prime date annunciate a San Marino, Varese, Gaeta, Lugano, Firenze, Bologna e ...È Federico Mollicone, tra i fedelissimi di Giorgia Meloni ed esperto di comunicazione. Ultimamente ha avuto da ridire su Peppa Pig e gli sbarchi dei ...