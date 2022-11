Next Gen Atp Finals Milano 2022 | Nakashima campione | battuto Lehecka in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Brandonbatte Jiriper la seconda volta in pochi giorni e vince leGen ATP. Il tennista americano rispetta il pronostico della vigilia e s’impone con il punteggio di 4-3(5) 4-3(6) 4-2, dopo 1h19?, conquistando il titolo. Match ben diverso dalla sfida della fase a gironi, in cui il ceco praticamente non riuscì ad opporre resistenza. Stavoltaè stato eccome in partita, anzi ha parecchio da recriminare visto che ha avuto chance in entrambi i tie-break. Solido sotto tutti i punti di vista invece, che succede nell’albo d’oro a Chung, Tsitsipas, Sinner e Alcaraz e si prende anche il lusso di laurearsida im. PROGRAMMA E COPERTURA REGOLAMENTO MONTEPREMI RISULTATI E ...