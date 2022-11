Mourinho sì che sa tranquillizzare un ambiente

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 novembre 2022) I danni che può fare un derby perso sono paragonabili soltanto a quelli di una mancata qualificazione ai Mondiali, sapete bene di che parlo, non fate finta di niente come quello che ha rovesciato la pinta di birra sul bancone: fino a due settimane fa eravate ancora lì a chiedere di essere ripescati al posto dell’Iran. Roma e Lazio sono arrivate all’appuntamento della scorsa settimana con situazioni e umori molto differenti: qualificati in Europa League i giallorossi e reduci da una vittoria in campionato, eliminati dall’Europa League i biancocelesti (con l’onta del passaggio in Conference, disprezzata e perculata per un anno) e reduci da una sconfitta in casa. Quello di Roma è rimasto forse uno dei pochissimi derby al mondo a rispettare il grande luogo comune dei derby, quello per cui non-è-una-partita-come-le-altre e il-risultato-non-è-mai-scontato. La vittoria della Lazio ha ...