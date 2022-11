Borussia Dortmund | un club ‘sorpassa’ per Bellingham

Commenta per primo In scadenza nel 2025 con il Brighton il 25enne esterno d'attacco Kaoru Mitoma piace alLe novità sono i 24enni Gregor Kobel , estremo difensore dele Philipp Kohn, titolare del Salisburgo . In difesa, il tecnico Yakin considera intoccabili Manuel Akanji del Manchester ...Sportweek propone stamani un dossier sui giovani talenti Under più forti del mondo. Tra questi, al primo posto, c'è Jude Bellingham, stellina del Borussia Dortmund. "La Juve ...I tifosi del Borussia Dortmund in trasferta a Monchenglabach hanno esposto nel settore ospiti dello Stadion im Borussia-Park uno striscione da brividi in ricordo di Gabriele Sandri cui l’11 novembre è ...