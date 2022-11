Black Panther | Wakanda Forever | rimosse varie scene per la distribuzione in Kuwait

(Di sabato 12 novembre 2022) Il filmha subito alcuni tagli pur di ottenere lain, tra cui un momento tra Aneka e Ayo.ha subito dei tagli per essere distribuito in, eliminando anche un breve momento con protagoniste Aneka e Ayo, considerato non in linea con le regole locali sui contenuti LGBTQ+. Secondo quanto pubblicato da The Hollywood Reporter, le modifiche superano di poco la durata di 1 minuto. Il montaggio diproposto nelle sale delnon comprende quindi una scena di 10 secondi in cui Aneka, interpretata da Michaela ...

Adam e: Wakanda Forever sembra non verranno distribuiti in Cina , situazione che avrà ovviamente delle conseguenze sugli incassi a livello internazionale. Entrambi i progetti puntano a far ...Cosa significa la scena post - credits di: Wakanda Forever Dopo la visione del film non perdetevi i primi titoli di coda, perché contengono alcune rivelazioni importanti Questa ...Il film Black Panther: Wakanda Forever ha subito alcuni tagli pur di ottenere la distribuzione in Kuwait, tra cui un momento tra Aneka e Ayo.La versione di Black Panther: Wakanda Forever distribuita in Kuwait ha subito delle modiche per via di contenuti LGBTQ.