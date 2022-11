Bianca Atzei svela il nome del bambino che aspetta | il dolce annuncio sui social

Una cerimonia in una cornice strepitosa, tanti invitati vip (che ha deliziato con la sua voce, Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti) e un'atmosfera da fiaba: un'attesa lunga ma ...per suo figlio ha scelto un nome doppio, lo scrive sui social, quasi pronta per il ...Dopo aver rivelato a Verissimo il sesso del bambino che aspetta, Bianca Atzei ha postato una foto dolcissima sui social che annuncia anche il nome del bambino. Ecco come si chiamerà.Il 5 Novembre al Palariviera, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell’Istituto Aeronavale Locatelli di Grottammare relativi ...