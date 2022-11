Atp Finals | Intesa Sanpaolo e Fprc insieme contro i tumori maschili

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – In occasione delle ATPdi Torino,, Host Partner dell’evento, e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro scendono nuovamente in campoper raccogliere fondi per la lottail cancro e in particolare per la prevenzione dei, cui è dedicato a livello internazionale il mese di novembre. A questo scopo la Fondazione ha lanciato la campagna di sensibilizzazione LIFE is BLU.contribuirà al progetto donando 100 euro per ogni Ace segnato dai campioni nel torneo singolare, fino ad un massimo di 25 mila euro.alla Fondazione, la Banca ha lanciato una raccolta fondi attraverso For Funding, la piattaforma digitale di ...