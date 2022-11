Twitter Blue è stato sospeso e sono scomparse le spunte blu di chi ha comprato l’abbonamento

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Grazie per l’interesse!sarà disponibile nel tuo paese in futuro, controlla più tardi»: questo il messaggio a cui sitrovati di fronte – tra gli altri – The Verge e altri utentisu iOS provando ad acquistare. Il caos regna da quando Musk ha acqui, tra dichiarazioni di intenti e dietrofront, il più grande dei quali è questo relativo a, l’accesso esclusivoper 8 dollari al mese a funzioni premium. In particolare, è stata pubblicata una nota interna – annuncio pubblicato su Slack – rispetto alla decisione che spiega le intenzioni della piattaforma su. ...

Sembra poco plausibile quindi che il servizio premiumcon la famosa 'spunta blu' potrà bastare per trarre profitti dalla piattaforma. Non resta che attendere per vedere quale sarà la ...Nel frattempo la società ha per ora sospeso il lancio di, una sorta di servizio premium che dietro al pagamento di 8 dollari al mese avrebbe dovuto assicurare la verifica dell'account e ...Siamo veramente chi diciamo di essere Non è un quesito esistenziale ma la più recente ossessione di Elon Musk, e di riflesso di Twitter, il social di cui è entrato in possesso. Dopo la discussa decis ...Eight Dollars è l'estensione per browser che permette di capire chi ha pagato per le spunte blu su Twitter e chi è verificato ...