Tale e Quale Show | tutte le soprese dell' ultima puntata | Non vediamo l' ora

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tutto è pronto per l'di: ecco chi saranno gli ospiti e cosa combineranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il pubblico a malincuore saluterà anche quest'edizione diche ha visto moltissimi personaggi famosi mettersi in gioco con le imitazioni canore del venerdì sera. A guidare il programma c'è come sempre Carlo Conti che ormai sa bene come comporre il cast giusto per garantire al pubblico lo spettacolo. "Leggerezza" è la parola chiave del programma che però ha svelato, come ogni anno, anche molte qualità canore dei protagonisti. Questa sera scopriremo il vincitore dianche se sui social il pubblico ha già eletto il suo ...