Sossio Aruta lieto annuncio dopo il trono over | “Finalmente posso dirvelo…”

(Di venerdì 11 novembre 2022)è pronto ad una nuova parentesi della sua carriera. Conosciuto ai tempi come calciatore e oggi soprattutto come personaggio televisivo, ha condiviso con i fan di Instagram un’importante novità. Ecco quale. Il pubblico di Canale 5 conoscerà molto bene il nome di, complice la sua partecipazione a Uomini e Donne. Il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Nella squadra di Torre Annunziata hanno giocato anche Fabio Paratici e. 'Voglio riportare il Savoia in Serie C', ha annunciato Emanuele Filiberto di Savoia.anche dai vip! Pensate che anchesi è destreggiato in Viento durante la sua permanenza a Temptation Island Vip ! - Gianluca Vacchi e Mirko Scarcella . La storia tra i due è molto ...Savoia, club della città di Torre Annunziata (Napoli), è passato nelle mani di Emanuele Filiberto di Savoia. Per dare il via alla nuova avventura è stato organizzato un pellegrinaggio alla Basilica de ...Il principe guida una cordata composta da altri tre soci, il progetto si chiama Casa Reale Holding Spa. Nella squadra di Torre Annunziata hanno giocato anche ...