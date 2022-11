Minori – Funari | “Nuovi sportelli di ascolto Mi Fa Bene e centri famiglia in aiuto di minori stranieri”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Un tavolo tecnico si è riunito oggi in Campidoglio per presentare i primi risultati e le novità a breve del progetto “Mi.Fa.ssere”, cofinanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di prevenire e contrastare le violenze e gli abusi ai danni di. Al centro del programma l’analisi statistica dei casi di violenza e la mappatura funzionale delle strutture. Sono, invece, in corso di attivazione duedie supporto psicologico che verranno istituiti presso lo sportello IFO dell’ospedale San Gallicano di Roma e presso il dipartimento di Neuroscienze umane dell’Università La Sapienza. L’intento è quello di offrire attività di supporto psicologico, creare uno spazio ...

