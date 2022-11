Il moderno Don Chisciotte

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non sono mai stato un amante del genere Cruiserweight. Fatico ad essere coinvolto in un incontro tra due pesi leggeri e a “credere” a molte delle loro manovre aeree. È una questione di “realismo”, Io credo. Quanto più le mosse sono devastanti, ben congeniate e “pertinenti” al match, tanto più io da fan ne resto affascinato. Quando però la contesa si trasforma in un susseguirsi di evoluzioni in aria, spesso slegate tra loro e che non sembrano così efficaci come vengono narrate, allora mi sale netta la sensazione di guardare due acrobati in un tendone da circo. E per quanto gli atleti in questione si sforzino, non riescono mai a sfondare il muro del disinteresse. Ecco perché mi sembrano tutti dei Dondel ventunesimo secolo, che battagliano invano contro dei mulini a vento, contro cui non si vince e spesso ci si rimette. So di essere una voce fuori dal ...