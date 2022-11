Open

...con focus su bambini e adolescenti e con esperienze pregresse nell'ambito della. Ma non ... Dinamiche uguali che,3 anni di sofferenze tra le azzurre , decise di abbandonare anche lei la ......c'è di nuovo' in qualità di opinionista per commentare lo scandalo che ha travolto la... a proposito di avere figli: 'Tu ne hai fatto solo uno (Santiago ndr)' E ancoraaver ricevuto ... Ginnastica, dopo le denunce a Desio arriva la psicologa per le atlete: così la federazione prova a superare lo scandalo Ginnaste umbre Per tre giorni Catania è stata la capitale italiana della ginnastica ritmica ... della ginnasta Angelica Roccetti (La Fenice), che nel livello Junior 1, dopo essere entrata in finale ...Sono giorni complessi per il mondo della ginnastica, scossa dalle numerose accuse di pressioni psicologiche di diverse atlete, in particolare della ritmica. Sul fronte dell’artistica ...