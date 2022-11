Francesco Monte accusa Antonella Fiordelisi di diffamazione | “Non ci conosciamo minimamente | non è tollerabile”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Non è assolutamente vero niente. Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici” sono queste le parole diche ha scelto Fanpage per ribattere a quello che è stato detto nella casa del Grande Fratello VIP sul suo conto. L’ex tronista di Uomini e Donne si riferisce chiaramente alle parole diche chiacchierando con altri concorrenti del reality aveva fatto il suo nome. La modella aveva spiegato di aver avuto un flirt mentre il belera anche fidanzato e tutti avevano pensato che volesse in qualche modo colpire Giulia Salemi, colei che all’epoca dei fatti raccontati, era la fidanzata di ...