Cosa sta succedendo al profilo Twitter di Massimo Giannini

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non ha più una foto, ha mantenuto la stessa “bio” – e lo stesso nome -, ma ha iniziato a ritwittare una serie di contenuti che non hanno nulla a che fare con la sua professione di giornalista e il ruolo di direttore de La Stampa. Dalle ore 20 del 9 novembre, l’account ufficiale (quello con “spunta blu”) disembra essere finito nelle mani di alcuni pirati informatici. A denunciare l’accaduto – spiegando di aver già allertato la Polizia Postale – è stato lo stesso quotidiano guidato dal giornalista. LEGGI ANCHE > Il defacing dell’accountdi Tom’s Hardware Italia Con un breve articolo pubblicato online nel tardo pomeriggio di giovedì 10 novembre 2022, il quotidiano La Stampa ha voluto rispondere agli interrogativi che il pubblico social si stava ponendo vedendo alcune strane ...

LaTuaDietaPersonalizzata

**succede al corpo se si smette di mangiare zucchero ** E invece. Fare una merenda golosa ... Inutile dire che non esistono cibi buoni e cattivi: tuttonell'avere il giusto equilibrio.farà la Nasa Ricevendo le immagini dal team di Barnette, la Nasa ha potuto rapidamente ... vediamo che lo stesso amore per l'esplorazione che ha guidato l'equipaggio del Challengerancora ... Tonno in scatola, scatta l'allarme nei supermercati: ecco cosa sta succedendo! Cosa succede quando arrivi troppo presto e la speculazione è l’unica cosa che hai in mano, mancando totalmente i contenuti Più o meno quello che sta succedendo alla “creatura” di Mark Zuckerberg, dov ...Che cosa ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui rapporti tra Francia e Italia su dossier migranti e caso della nave della Ong Ocean Viking ...