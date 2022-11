Udinese | UFFICIALE il rinnovo di Guessand

(Di giovedì 10 novembre 2022) Axel, giovane talento della primavera dell’ha rinnovato con i friulani con un prolungamento fino al 2027 L’ha rinnovato con Axel, giovanissimo e talentuoso difensore francese, già messosi in luce con la formazione Primavera, con 10 presenze ed un gol. Il difensore ha prolungato con i friulani fino al 2027. ?? OFFICIALrinnova fino al 2027 #signs new deal till 2027???? #Forza#AlèUdin #pic.twitter.com/RXA3WDODt3—Calcio (@1896) November 10, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Commenta per primoCalcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Axel Guessand . Il giovanissimo e talentuoso difensore francese, già messosi in luce con la formazione Primavera con cui ha segnato un ......me è sempre stato fantastico" Mg Milano 31/10/2021 - campionato di calcio serie A / Inter -... ha rilasciato una lunghissima intervista al sitodella Lega Serie A . Riportiamo alcune ... Udinese, UFFICIALE: rinnova un difensore | Mercato Sono state rese note le designazioni arbitrali di alcuni match della 15ª giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per il Mondiale ...È arrivata la notizia ufficiale che riguarda il difensore del Napoli. Luciano Spalletti può in qualche modo giovarne ...